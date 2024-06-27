Evento di rilievo per il mondo delle libere professioni in Abruzzo quello in programma

per sabato mattina all’Auditorium Petruzzi di Pescara. La sede regionale di Confprofessioni ha infatti organizzato una tavola rotonda articolata in due fasi: la prima

dedicata alla presentazione del rapporto di Confprofessioni sulle libere professioni in

Abruzzo e la seconda all’illustrazione del nuovo contratto collettivo di lavoro degli studi

professionali.

Il rapporto di Confprofessioni consentirà di verificare vari aspetti dell’incidenza di un

importante segmento, come quello dei liberi professionisti, sull’economia abruzzese,

con analisi dell’andamento delle singole professioni in rapporto alla popolazione,

all’occupazione, insomma ad aspetti sociodemografici ed economici.

Interverranno in questo primo step, Gaetano Stella Presidente Confprofessioni

nazionale ed il Dott. Luigi Carunchio, Commercialista, Presidente di Aprieuropa e

componente della Giunta Esecutiva Nazionale di Confprofessioni

Il secondo step sarà dedicato invece alle tipologie contrattuali ed ai nuovi istituti nel

rinnovo del CCNL studi professionali, con la partecipazione in veste di relatori dell’avv.

Giampaolo Di Marco Avvocato, Segretario Nazionale dell’Associazione Nazionale

Forense, che interverrà sul tema “Apprendistato e welfare del nuovo CCNL per gli

studi”, il dott. Enrico Vannicola, Consulente del Lavoro, Presidente Confprofessioni

Lombardia, che si soffermerà su “I contenuti economico-normativi del rinnovo

contrattuale”, ed il dott. Marco D’Orsogna Bucci Commercialista, Revisore dei Conti di

Confprofessioni, che affronterà un altro tema argomento di grande interesse, “Il lavoro

agile nel nuovo CCNL degli Studi Professionali “.

All’Evento di dopodomani sono stati riconosciuti 3 Crediti Formativi dagli Ordini

Provinciali dei Consulenti del Lavoro, dei Commercialisti e dei Periti Industriali, e 2

Crediti Formativi dall’Ordine Provinciale degli Avvocati di Pescara.

Introdurrà i lavori Marco Della Torre, presidente di Confprofessioni Abruzzo, a seguire

interventi di saluto da parte di autorità e rappresentanti della politica.