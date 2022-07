Allarme incendi, Fp Cgil vigili del fuoco: servono assunzioni e investimenti

L’Aquila. “Un nuovo incendio, questa volta a Bibione, ha messo in grande difficoltà il dispositivo di soccorso. Il personale dimostra sempre grande impegno ma è stremato: servono assunzioni e investimenti nel corpo dei Vigili del Fuoco”. Ad affermarlo è il coordinatore nazionale Fp Cgil Vvf, Mauro Giulianella. “Dopo gli incendi di Roma, Malagrotta e Centocelle, prosegue Giulianella, “avevamo ampiamente manifestato la grande difficoltà in cui opera il personale: carichi di lavoro elevati, pochi mezzi vetusti, attrezzature inadeguate, Dpi insufficienti per garantire la decontaminazione post intervento. Anche la regione Veneto paga lo scotto di queste ataviche carenze”.

“Bisogna assumere, c’è bisogno di un programma di investimenti per dare risposte al soccorso. I cittadini non possono percepire l’abbandono da parte delle istituzioni, i Vigili del Fuoco sono sono il Corpo più amato dalla collettività, non possiamo tradire la loro percezione di sicurezza e tutela”. Il 2 agosto, ricorda il dirigente sindacale, “incontreremo la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e a lei proporremo un piano assunzionale e di investimenti su mezzi e sicurezza del personale tale da garantire 40.000 operatori del soccorso (oggi sono circa 33.000), 5000 unità del ruolo tecnico professionale (attualmente circa 2000) mezzi, attrezzature e più Dpi. La Fp Cgil Vvf non smetterà mai di tutelare chi lavora, la sua salute, la vita”.