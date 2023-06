Marinsicuro. Si apre la stagione per Miss Italia Abruzzo alla ricerca della nuova Miss Italia. Un calendario ricco di eventi per formare la squadra che rappresenterà la nostra regione. Prima tappa martedì 20 giugno a Sant’Onofrio di CAMPLI in Piazza Madonna delle Vittorie ore 21.30 Miss Italia torna a conquistare le piazze del nostro territorio con lo spettacolo, la moda e il talento.

Tante le ragazze che sognano il mondo della televisione o del cinema, tante le ragazze che attraverso il Concorso hanno realizzato il loro sogno. Per iscriversi e partecipare www.missitalia.it . Esclusivista del concorso Abruzzo e Marche Agenzia Pai diretta da Ivria Montedoro presenta la serata Alex de Palo. In gara 22 ragazze provenienti da tutto l’Abruzzo che saranno fotografate da Antonio Oddi.

Nella foto Miss Abruzzo e finalista nazionale 2022 la bellissima Beatrice Gioia di Martinsicuro.