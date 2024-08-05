Roccacasale. Lunedì 12 agosto alle ore 21.30, il suggestivo comune di Roccacasale si trasformerà nel palcoscenico per uno degli eventi più attesi dell’anno: l’elezione di Miss Sorriso Abruzzo 2024. La manifestazione, organizzata dal comune stesso, vedrà la partecipazione di venti ragazze provenienti da tutta la regione Abruzzo, pronte a contendersi il prestigioso titolo.

L’Agenzia Pai, esclusivista del concorso per le regioni Abruzzo e Marche, curerà l’organizzazione dell’evento. Sarà una serata all’insegna dell’eleganza e del divertimento, arricchita dall’intrattenimento musicale di Valeria Di Giacomo e dalle coreografie del balletto di Ilaria Antonucci e Lucia Alfonsi. A presentare l’evento sarà Orietta Spera, mentre il rinomato fotografo Antonio Oddi catturerà i momenti più significativi della serata. Il compito di scegliere la nuova Miss Sorriso Abruzzo 2024 sarà affidato a una giuria di esperti presieduta dalla dottoressa Sylvie Tulli. La vincitrice del concorso non solo otterrà il titolo di Miss Sorriso Abruzzo, ma avrà anche l’opportunità di accedere alle prefinali nazionali che si terranno nelle Marche dal 4 al 7 settembre.

L’evento promette di essere una serata indimenticabile, ricca di emozioni e sorprese, con le partecipanti pronte a dare il meglio di sé per conquistare il titolo e rappresentare l’Abruzzo a livello nazionale. Straordinaria serata a Roccacasale, dove bellezza, talento e sorriso saranno i protagonisti indiscussi.