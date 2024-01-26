Avezzano. “La crisi del settore dell’agricoltura, l’importanza del comparto per la Marsica, le sfide del futuro anche in rapporto alle recenti direttive europee e le tante potenzialità del nostro Abruzzo nel settore. Questi alcuni dei temi che sono stati portati all’attenzione del Ministro Lollobrigida”, Così l’Assessore Regionale Mario Quaglieri che ha colto l’occasione della visita nella Marsica e presso lo stabilimento Covalpa Abruzzo, del Ministro dell’Agricoltura, “Come esponente di questo territorio non posso che essere vicino agli agricoltori e agli

allevatori”, ha aggiunto Quaglieri, “la crisi del settore deve essere risolta senza imposizioni, ma stando attenti e ascoltando la vece di chi lavora per un settore strategico, come l’agricoltura, che resta fondamentale per molti altri settori economici del sistema Paese.

L’Abruzzo con le sue produzioni di qualità, le sue eccellenze enogastronomiche, le sue tradizioni legate al mondo dell’agricoltura, può e deve dare ancora di più. Da qui ben vanga la firma dello Stato di calamità per i danni della peronospora, ma è necessario proseguire a dare gli strumenti e sostegno agli agricoltori anche continuando a

cautelare, per esempio, il prezzo dei carburanti destinati al comparto e muovere tutte le leve che sono in mano alla politica affinché anche le piccole produzioni, meno blasonate, abbiano il loro spazio economico. Inoltre, la nostra terra, si presta bene a sposare tutte le innovazioni tecnologiche che di recente si sono affiancate al classico lavoro dei campi. Software, supporti digitali, per il controllo del terreno, droni e molto altro, abbinati alle necessità di una coltivazione che sia anche rispettosa dell’ambiente possono e devono fare la differenza nel nostro Abruzzo. Inoltre, non abbiamo dimenticato, di portare all’attenzione del Ministro il progetto per l’impianto irriguo del Fucino e delle problematiche relative ad altre zone dell’Abruzzo”.