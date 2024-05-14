L’Aquila. Il Servizio Entrate della Regione Abruzzo ha annunciato che a partire da luglio prenderà avvio la campagna di accertamento della tassa automobilistica per l’anno di imposta 2022.

La campagna prevede che a partire dal prossimo mese, coloro che non sono in regola con il pagamento della tassa automobilistica per il 2022, riceveranno delle cartelle di pagamento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le cartelle prevedono una sanzione del 30%, tra interessi e oneri di notifica. Per evitare le sopracitate sanzioni i cittadini possono ancora mettersi in regola, entro e non oltre il 30 giugno 2024, in modo da beneficiare della una sanzione ridotta, calcolata fino ad un massimo del 5% a seconda del ritardo maturato, oltre agli interessi dovuti al momento del pagamento. I contribuenti possono regolarizzare la loro posizione nelle Delegazioni ACI, gli uffici postali, oppure nei tabaccai, le agenzie di pratiche auto o qualsiasi punto di riscossione autorizzato.