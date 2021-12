Abruzzo, Zes, finanziamenti per 62,9 milioni: interventi da infrastrutture idriche a efficientamento energetico

Pescara. Pronti i decreti del Mims , di concerto con il Ministro per il Sud , che oggi hanno ricevuto l’intesa della conferenza unificata. “L’Abruzzo, grazie all’azione sui tavoli governativi del presidente Marsilio, ottiene finanziamenti per 62,9 milioni – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis – per la realizzazione di interventi volti a favorire lo sviluppo economico di tali aree. Si prevede la realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario o stradale al fine di avere collegamenti più efficienti tra le aree portuali ed industriali , il potenziamento della logistica, l’efficientamento energetico e ambientale nelle aree retroportuali e industriali, il potenziamento della sicurezza delle infrastrutture portuali”.

Nello specifico per la nostra Regione vengono finanziati:

– Potenziamento rete logistica interporto di Manoppello 10 Mln

– Completamento e potenziamento ferrovia regionale Fossacesia – Castel di Sangro 24,45 Mln

– Porto di Ortona 19,8 Mln

– Porto di Vasto 8,65 Mln

A queste risorse vanno aggiunte quelle ottenute con i decreti sui porti e fondi Cipess per ulteriori 79,8 Mln così divisi:

– Porto di Ortona 42,5 Mln

– Porto di Pescara 21,5 Mln

– Porto di Vasto 12,0 Mln

– Porto di Giulianova 3,8 Mln

“Si tratta di importanti risorse che vengono destinate a favorire la competitività del nostro territorio – ha concludo il sottosegretario D’Annuntiis – ora i soggetti attuatori individuati (Anas, RFI , Autorità di Sistema portuale) e i commissari ZES devono attivare le procedure per far sì che i lavori inizino entro il 31 dicembre 2023 e terminino entro il 30 giugno 2026.

C’è grande soddisfazione da parte della Giunta Regionale e di tutta la maggioranza per l’obiettivo raggiunto, che rappresenta solo il punto di partenza nella partita sulle infrastrutture che si sta giocando e che potrà rappresentare il salto di qualità per la nostra regione”.