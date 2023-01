Benvenuto Leonardo!

È nato il 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, il piccolo Leonardo, secondogenito di Matteo Franceschi e sua moglie Samanta, gli imprenditori che solo qualche giorno prima avevano inaugurato la prima area camper dell’Altopiano delle Rocche, l’Oasi di Kilian, a Rocca di Cambio.

Gli amici della coppia hanno voluto omaggiare l’arrivo di Leonardo con uno striscione, direttamente dal Corno Grande del Gran Sasso, anche quest’anno re indiscusso del turismo di montagna. Il “piccolo tibet d’Abruzzo” che richiama turismo da ogni parte d’Italia, 12 mesi l’anno”.

Si tratta di Giuseppe Marinopiccoli, Lorenzo Del Maestro, Claudio Benedetti, Sandro Pallotta e Carlo Nusca.

Una suggestiva uscita di scialpinismo sul Gran Sasso: sella di monte Aquila, sassone, salita in vetta per il canale Morigia-Acitelli fino alla vetta del Corno Grande. E poi la discesa con gli sci per il canale Bissolati e Campo Pericoli.

Gli scialpinisti di Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio hanno così omaggiato anche il contest lanciato da Abruzzolive, per promuovere il turismo, dove ancora in questi giorni, continuano le disdette per chi sognava la settimana bianca in Abruzzo.

Allora Benvenuto Leonardo e auguri a Matteo, Samanta e al fratellino Kilian.

Il Contest “Abruzzo Senza Neve”

L’Abruzzo, la regione verde d’Europa, la regione dove in un paio d’ore si può passare dalla montagna al mare. Sono stati giorni difficili per albergatori, proprietari di attività ricettive, esercenti delle località turistiche delle aree interne dell’Abruzzo, dove per via della mancanza di neve, sono “fioccate” disdette. Ma l’Abruzzo non è solo neve e sci. E allora Abruzzolive chiede a voi di raccontare le vostre escursioni, i vostri viaggi, le vostre storie, attraverso brevi scritti e anche con immagini. Utilizzeremo questa pagina come la pagina di un blog, qui posteremo le vostre foto, inviate il materiale a [email protected] e noi lo inseriremo qui, raccontando l’Abruzzo e le sue bellezze “anche senza neve”. Intanto abbiamo iniziato noi. Il Contest di Natale di Abruzzolive lo abbiamo lanciato noi, con Magda Tirabassi, sul Monte Breccioso, montagna molto panoramica che si trova all’estremità occidentale, appena fuori dal Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, a 1974 metri. Affacciati su una veduta straordinaria da cui poter contemplare Pizzo Deta, i monti di Campo Catino, il Viglio e tutta la Valle Roveto, la Piana del Fucino e le montagne del Sirente Velino, i monti del Pnalm, la Majella e il Gran Sasso, abbiamo pensato a promuovere il turismo di montagna (e non) della nostra regione, anche quando non arriva la neve. Tutti posso partecipare, raccontateci la vostra esperienza, vi aspettiamo!

Magda Tirabassi