Roma. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato questa mattina a Roma, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, il Commissario per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, avvocato Marco Corsini.

Nel corso dell’incontro, il presidente Marsilio ha avuto rassicurazioni sull’avanzamento dei lavori di messa in sicurezza sismica delle due tratte autostradali e sull’affidamento, nei tempi stabiliti, degli appalti per i viadotti valutati come prioritari.