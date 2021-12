A Montesilvano arriva ALT, la Stazione del Gusto di Niko Romito

La Bomba di Niko Romito, che esattamente un anno fa aveva fatto tanto parlare di sé grazie all’apertura del Temporary a Pescara, al crocevia tra via Trento e via Milano, sbarca stabilmente sulla costa. Lo scorso anno riuscì a catalizzare l’attenzione della città, a dividere i gusti originando discussioni molto accese sui social, a stimolare la rassicurante quotidianità dei concorrenti diventando poi un caso di studio nazionale per l’impatto del format e per il numero di bombe vendute, oltre 49.000 in circa 38 giorni.

Da oggi, la Bomba più famosa d’Abruzzo si potrà gustare senza file chilometriche perché a Montesilvano è appena arrivato ALT Stazione del Gusto di Niko Romito e stavolta intende rimanerci per molto tempo.

ALT Stazione del Gusto si trova in via Palmiro Togliatti, nei pressi di uno degli snodi di traffico più importanti dell’area metropolitana. E’ un locale di 200 metri quadrati in un fabbricato dell’area stazione di servizio ENI che al suo interno ripete lo stile originale del primo Alt a Castel di Sangro lungo la statale 17, arricchito di nuovi colori e alcuni adattamenti nel modello architettonico.

ALT è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 per servizio al tavolo e dalle 20 alle 20 in modalità asporto e delivery. Nel salone grande ed accogliente ci sono un enorme bancone centrale a vista affiancato da un angolo bottega in cui è possibile acquistare i prodotti del Laboratorio Niko Romito. All’esterno, sono disponibili tavolini e un parcheggio riservato ai clienti.

Il concept di ALT lo spiega lo stesso Niko Romito nel corso della presentazione alla stampa avvenuta questa mattina:

Quando fra qualche anno ci fermeremo a una stazione di servizio non faremo più rifornimento inquinante alle nostre auto, ma una ricarica sostenibile di energia pulita . Nel lasso di tempo di quell’attesa, la stazione di servizio ci deve accogliere con una nuova piacevolezza. Di odori, di colori. Ci deve donare il gusto della sosta , anche al palato. Da qui nasce ALT, dal desiderio di portare a tutti, viaggiatori, automobilisti, appassionati di cibo, la ricerca e la creatività gastronomica di un cuoco stellato che, dialogando con l’agro-industria, riesce ad offrire cibo buono, salubre, gustoso in modo accessibile ed espresso .

Il modello ALT nasce tre anni fa a Castel di Sangro con l’idea di servire l’automobilista, dal vacanziere al lavoratore, e con il passare del tempo è diventata anche una destinazione. L’offerta gastronomica di ALT a Montesilvano è la stessa, l’idea del format e della sua replicabilità, della scalabilità di un progetto legato all’alimentazione è un tema a cui Niko Romito dedica molte delle sue energie e l’apertura della prima replica in Abruzzo segna evidentemente l’avvio di una serie di aperture in altre località, probabilmente non solo italiane.

ALT impiega, nel personale dello staff, un numero di giovani locali che iniziano con la sua apertura un nuovo capitolo professionale. Il primo mese Niko Romito ha scelto un menu Anteprima, un condensato del percorso di gusto originario, per permettere ai ragazzi di formarsi al meglio ed entrare nel modello. Dal 16 gennaio, il menu di ALT Montesilvano sarà identico a quello di Castel di Sangro.

Mi piace molto l’idea che il secondo ALT nasca in Abruzzo – ha dichiarato Niko Romito ai giornalisti – in un luogo completamente diverso da Castel di Sangro e che dialoga con due città. Qui sulla costa abbiamo un bacino di utenza molto più grande. Il progetto è lo stesso, ma il pubblico è diverso, quello a Castel di Sangro, soprattutto in certi periodi è di tipo vacanziero, disposto ad una spesa diversa perché in vacanza, la grande sfida che ci attende è dialogare con un altro tipo di pubblico, per poi rendere scalabile il progetto e portarlo in altre aree che hanno le stesse caratteristiche.

C’è molta attesa per la nostra apertura, molte emozioni che ci arrivano da parte di amici e anche dal pubblico molto giovane. Vogliamo far capire che anche un prodotto semplice, popolare può avere qualità, valori gastronomici che possono essere portati a prezzi accessibili ad un pubblico molto più ampio. Il concetto di democratizzazione di un cibo di qualità è molto presente in tutti noi che lavoriamo per ALT e sintetizza il lavoro che stiamo facendo in questi anni.