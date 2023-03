Sulmona. “Condivido la necessità espressa dalla UIL e dalla collega consigliera Nannarone di attivare immediatamente un tavolo per lavorare alacremente affinché le opportunità in campo non restino sulla carta. Mi sono già messa in contatto con il dottor Miccio e informerò il Sindaco di Sulmona della data concordata per un incontro dal quale ripartire e solleciterò anche il presidente Marsilio affinché lo sviluppo della valle Peligna torni ad essere tema centrale dell’agenda politica anche regionale.

Farò come sempre la mia parte in favore della mia città e del territorio senza nessuna preclusione per le diverse appartenenze politiche”.