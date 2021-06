Zona bianca, Riaprono i musei archeologici di Chieti

Chieti. Dopo il passaggio in zona gialla dell’Abruzzo, che aveva visto le riaperture a maggio dei Musei di Pescara, Campli, Celano e Sulmona la Direzione Regionale Musei Abruzzo, ora sono pronti a riaprire anche i musei archeologici di Chieti dal prossimo 15 giugno. La possibilità è stata data dall’accordo sottoscritto tra la Direttrice Mariastella Margozzi e l’assessore al Turismo, Cultura, Attività produttive, Teatro Marrucino, Eventi e Manifestazioni., nonché vice-sindaco del Comune di Chieti di Chieti dottor Paolo De Cesare.

L’impegno dell’amministrazione comunale è stato di fornire ai due musei teatini 12 figure selezionate e scelte nell’ambito dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, i cui beneficiari sono tenuti a svolgere dei Progetti Utili alla Collettività (puc) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali.

I puc rappresentano un’occasione di inclusione e crescita sia per i beneficiari sia per la collettività in quanto complementari e quindi a supporto ed integrazione delle attività ordinarie degli addetti alla fruizione, accoglienza e vigilanza all’interno dei musei.

Le rigide misure anti Covid-19 hanno infatti previsto oltre all’obbligo di misurazione della temperatura presso i totem predisposti a questo scopo, all’attenersi ai percorsi obbligatori, al rispetto del numero massimo di presenze in ogni sala, all’essere forniti di dispositivi individuali di protezione anche la presenza, in apertura al pubblico, di almeno quattro persone a turno. In questo modo con l’affiancamento del personale Afav si rispetta a pieno il protocollo previsto dal Documento di Valutazione Rischi nell’appendice Covid-19, siglato tra l’Amministrazione e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Nella prima settimana di apertura al pubblico gli orari dei due musei saranno le seguenti:

-Martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17: dalle 9:00 alle 19:30, con l’ultimo ingresso alle 19:00;

-Venerdì 18 i musei invece non apriranno al pubblico;

-Sabato 19 e domenica 20: aperture di mezza giornata (mattina Civitella e il pomeriggio Villa Frigerj).

-Nelle settimane seguenti, invece, resteranno chiusi il lunedì ed il martedì e dal mercoledì al venerdì osserveranno entrambi lo stesso orario dalle 9:00 alle 19:30, con ultimo ingresso alle 19:00;

-Il sabato e la domenica saranno aperti la mattina dalle 9:00 alle 13:30 la Civitella mentre il pomeriggio Villa Frigerj 14:30-19:30.

Le domeniche di apertura saranno solo la prima e la terza domenica del mese, invece.

In entrambe le strutture la biglietteria chiude mezz’ora prima dell’orario di chiusura. In caso di forte affluenza gli ingressi saranno contingentati ed in ogni caso si consiglia la prenotazione telefonica, almeno il giorno precedente, per le visite del sabato e della domenica. È però vietato l’accesso a gruppi organizzati; sono temporaneamente sospese visite guidate e attività didattiche.