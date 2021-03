Zes, è polemica. D’Alessandro (IV) attacca Marsilio: maggioranza di incapaci e senza orgoglio

L’Aquila. “Solo una maggioranza di incapaci e senza orgoglio poteva auto commissariarsi sulla Zes”. Continua la polemica sul commissariamento della Zes in Abruzzo. Ad attaccare la maggioranza regionale è Camillo D’Alessandro, già consigliere e ora deputato di Italia Viva, che chiede a gran voce se “può darsi che non ci sia un abruzzese capace di essere commissario della Zes in Abruzzo? Può darsi che non ci sia un po’ di amor proprio, per la propria Regione, da parte della maggioranza che accetta un calato che non c’entra nulla con l’Abruzzo , un altro romano?”.

“Marsilio prima o poi tornerà a casa sua, cioè a Roma”, sottolinea il deputato del partito di Matteo Renzi, “ma su questi balbettanti consiglieri di maggioranza rimarrà per sempre la macchia. È scandaloso, inoltre , che Forza Italia, che esprime la Ministra Carfagna, sia supina mentre Marsilio fa nominare un romano”, conclude, “scippa consiglieri regionali a loro, lì sostituisce dalla Giunta”.