Vasto. “Mi auguro che questo sia un anno di svolta per l’Abruzzo: è una regione con grandi potenzialità che ha sempre avuto il gap delle infrastrutture. Qui a Vasto iniziamo un percorso che non riguarderà solo Vasto, visto che si apriranno molti cantieri: ma certo che per il porto si apre un orizzonte nazionale”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio intervenendo all’inaugurazione della prima opera infrastrutturale targata Zes in Italia, una grande rotonda necessaria per collegare il porto con la futura nuova grande banchina, la nuova linea ferroviaria che collegherà il porto alla rete nazionale e la viabilità generale.

Per Marsilio bisogna anche sottolineare “il buon lavoro che stiamo facendo con il presidente

della Autorità Portuale Vincenzo Garofalo, con il quale abbiamo sviluppato l’idea che se l’Abruzzo in Adriatico

ha porti ‘piccoli’, questo non giustifica ignorare questa realtà giacchè quello che va valorizzata è l’intera

piattaforma logistica adriatica”. Marsilio ha confermato che entro fine anno saranno poste le basi per il nuovo

binario ferroviario, cosa di non poco conto visto che “dall’epoca in cui i binari restavano sul territorio

arrugginiti, considerati rami secchi, speriamo di essere ritornati all’epoca di rinascita di queste strutture”.