L’Aquila. Festa del 2 giugno da ricordare per l’Atletica Abruzzese per la migliore prestazione Regionale dei 3000 metri assoluti maschili con il tempo di 8.06.58 stabilita al XXIII meeting Nazionale di primavera in Piemonte a Mondovì, ad opera del portacolori dell’Atletica Vomano Mohamed Zerrad, fresco primatista Regionale abruzzese anche dei 1500 metri.

L’atleta è atteso il prossimo 7 giugno in Finlandia per disputare una gara dei mt 1500 in pista con la presenza di avversari di livello internazionale. Mentre Mohamed Zerrad era in gara in Piemonte, il compagno di squadra Stefano Massimi contemporaneamente nobilitava la VIII edizione della Notturna Lancianese, dominando la gara di km 8,5 dall’inizio alla fine, infliggendo un distacco di 2 minuti e 30” al secondo classificato.