XCO Abruzzo Race: parte il circuito che attraversa le quattro province abruzzesi

L’Aquila. È iniziato il Campionato XCO Abruzzo Race, il circuito di mountain bike organizzato dal Comitato Regionale FCI Abruzzo. Giunto alla sua seconda edizione, particolarmente sentito dagli abruzzesi amanti delle ruote grasse, l’XCO Abruzzo Race è un circuito di gare inserite nel calendario fuoristrada 2022.

Articolato su 8 prove distribuite nelle quattro province abruzzesi, attira corridori anche da fuori regione, promuovendo il vasto e meraviglioso territorio: da Scerni a Rapino, Fossacesia ed Archi nel chietino, a Popoli nel pescarese, Sant’Omero nel teramano, per terminare a Poggio Picenze e Roccacasale nella provincia dell’Aquila.

Responsabile del campionato è Michele Luigi Rubeis della Ciclistica L’Aquila, che con passione e dedizione s’impegna insieme alle società partecipanti alla realizzazione del campionato. Il primo appuntamento è stato lo scorso 27 marzo con la XC di Scerni, 12° Trofeo della Ventricina, organizzata dalla Vastese Inn Bike che ha visto la partecipazione di ben 226 bikers, tappa che si è conclusa con l’assegnazione delle ambite maglie ai vincitori della scorsa edizione.

Appuntamento atteso ora per la seconda gara, domenica 10 aprile a Popoli, manifestazione a cura della CicliSportMania “I Lupi del Morrone”, 7° Trofeo Memorial Mario Parmegiani. Il circuito è un anello di 10 km da ripetere 3 volte, per un totale di 30 km ed un dislivello complessivo di 1200m, tracciato nella splendida riserva del Monte Corso del suggestivo Parco Nazionale della Maiella, passando per l’imponente Castello del Duca.

La partenza è prevista alle ore 10.00 in Via Fracasso. Quasi tutto pronto, quindi, per la prima manifestazione ciclistica dell’anno della Valle Peligna.