WWF Abruzzo: tagli inaccettabili degli esponenti regionali al parco del Sirente Velino

Questa è sublime: prima si taglia il Parco e poi si apre la discussione. A questo punto per fare cosa? Da quando è stata presentata la proposta di legge le associazioni ambientaliste hanno chiesto il confronto a Marsilio che non ha mai risposto”, scrive il comunicato dell’organizzazione ambientalista che sottolinea come “Ci sono stati solo tre incontri con il vicepresidente Imprudente che non hanno portato a nulla anche perché ci è stato detto che il confronto non sarebbe stato tecnico, perché la decisione di tagliare era già stata presa. Il Presidente Marsilio ha in consiglio regionale una maggioranza che gli ha consentito di tagliare l’unico Parco regionale presente in Abruzzo. Lo ha deciso e lo ha fatto. Dovrebbe però sforzarsi di trovare giustificazioni migliori (se ci riesce)”. Ma una delle questioni poste dal gruppo WWF Abruzzo rimane cruciale: “P

erché quando si tratta di far passare il gasdotto SNAM, la Regione non si cura minimamente di quello che dicono i comuni e quando si tratta di tagliare un Parco accoglie acriticamente le richieste?”