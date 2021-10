Win for Life Classico: a Pescara uno “zero” da 44mila euro e altre vincite

Pescara. La fortuna premia un giocatore del Win For Life Classico di Pescara che, nel concorso delle 15 di giovedì 21 ottobre, ha centrato uno “zero” da 44.105,59 euro. La giocata vincente, ottenuta con un importo di due euro, come riporta Agipro news è stata effettuata presso “Coffee & Cigarettes” in via Tirino 395. Il fortunato giocatore ha evitato tutti i numeri della combinazione (1 3 4 6 9 12 14 15 18 19) e il numerone (8), centrando così il premio.

Lotteria degli scontrini, Trentino Alto-Adige e Abruzzo protagoniste dell’estrazione settimanale. Premi speciali anche a Torino e Rieti

Trentino Alto-Adige e Abruzzo si prendono la scena nell’estrazione settimanale della Lotteria degli scontrini: Trento e Pescara, come riporta Agipronews, si aggiudicano due dei premi da 25 mila euro in palio nell’estrazione del 21 ottobre. Due dei premi “extra” da 10mila euro, invece, finiscono in Piemonte e Lazio con due giocatori premiati a Torino e Rieti.

I vincitori dei premi settimanali da 25mila euro

Trentino Alto-Adige: Trento

Abruzzo: Pescara

I vincitori dei premi extra da 10mila euro

Piemonte: Torino

Lazio: Rieti

