L’Aquila. Fornire strumenti aggiornati e competenze specifiche per fronteggiare la diffusione crescente delle patologie virali veicolate dalle zanzare, come West Nile e Dengue. Con queste finalità l’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta), in collaborazione con il dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, ha organizzato, per il secondo anno consecutivo, un corso di formazione rivolto al personale sanitario dal titolo “Comunicazione e formazione su tematiche relative all’interconnessione ambiente-salute”. Fino al 7 novembre sarà possibile iscriversi compilando il form dedicato sul sito dell’Agenzia all’indirizzo www.artaabruzzo.it.

Gli esperti dell’Agenzia ambientale, affiancati da professionisti del mondo accademico, affronteranno tematiche di grande attualità, tra cui la sorveglianza sanitaria dei virus West Nile e Dengue nell’ambito del Piano nazionale di prevenzione delle arbovirosi, malattie virali trasmesse da artropodi come zanzare e zecche. Verranno inoltre affrontati argomenti legati alla diffusione di infezioni e infestazioni zoonosiche, ovvero trasmesse tra animali ed esseri umani, in relazione ai cambiamenti climatici e ai mutamenti dell’epidemiologia degli artropodi vettori. Un focus sarà, infine, dedicato anche alla “dieta del benessere”, un approccio alimentare che mira a preservare la salute umana e quella del pianeta.

Il corso si articolerà in due edizioni speculari: la prima si terrà a L’Aquila, il 13 novembre, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo, e sarà dedicata agli operatori delle province di L’Aquila e Teramo. La seconda edizione avrà luogo a Chieti, il 28 novembre, presso la sala conferenze dell’Ospedale Policlinico “SS. Annunziata”, e coinvolgerà gli operatori delle province di Chieti e Pescara. Al termine di entrambe le giornate di corso, che si svolgeranno in due sessioni, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, ai partecipanti sarà richiesto di sostenere il test di verifica a risposta multipla obbligatorio per l’ottenimento di 4 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina).

Tra i relatori che si susseguiranno durante gli incontri, saranno presenti Mauro Serafini, professore ordinario di Scienze Tecniche e Dietetiche Applicate presso l’Università degli studi di Teramo; Daniela Morelli, responsabile del Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali (CESME), dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”; Giorgio Vignola, professore in Zootecnia speciale presso il dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Teramo; Angela Di Cesare, professore in Parassitologia e malattie parassitarie degli animali presso il dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Teramo.