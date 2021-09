Weekend di gare di karting e moto al Circuito Internazionale d’Abruzzo valido per il “The Biggest 2021 World Race”

Ortona. Questo weekend il Circuito Internazionale d’Abruzzo di Ortona(Ch), ospiterà due giorni di gare che vedranno protagoniste sia le due che le quattro ruote. Due i trofei che si svolgeranno per le due ruote: Il TORM aprirà le danze nella giornata di Sabato 25, a scendere in pista saranno le Ohvale GP-2 *12 con ben sessanta piloti a darsi battaglia, divisi in varie categorie di peso. Un traguardo importante per il campionato che con questo appuntamento segna la gara con il numero più alto di piloti con Ohvale GP-2 *12. Penultimo appuntamento stagionale prima della tappa finale che si svolgerà il prossimo mese nel Lazio.

Le due ruote saranno protagoniste anche nella giornata di Domenica 26, con un altro trofeo: La Sport Race Biblion Cup, dove a scendere in pista per l’ultima gara del campionato sono i piloti che utilizzano moto 4T con una cilindrata massima di 324cc. Undici i piloti in griglia, il campione stagionale è stato già decretato nella gara precedente i piloti sono quindi molto più liberi da calcoli in ottica campionato e sicuramente saranno molte le battaglie che si presenteranno.

Per le quattro ruote, nella giornata di Domenica 26, si svolgerà anche la tappa del KZR Championship 2021. Più di quaranta i politi provenienti da tutta Italia per il quinto appuntamento stagionale, penultimo per quest’anno.

Tra le varie categorie che si schiereranno in pista degna di nota è la WHEELCHAIR dove i sette protagonisti presenti sono dei piloti con disabilità che utilizzano dei mezzi con i comandi al volante, è la seconda volta che il circuito ospita questa categoria.

Un weekend ricco di emozioni sicuramente da non perdere per tutti gli appassionati del Motorsport!. Anche il pubblico potrà assistere gratuitamente alle due giornate con il solo obbligo di Green Pass.