Volley femminile, la Cetas Volley Montesilvano è promossa in serie B2/F

Montesilvano. Al termine di una finalissima moltp esaltante, giocata domenica 20 e combattuta punto a punto, la Ceteas Volley Montesilvano ha battuto la Comind Cepagatti per 3 a 2 ( 25-16, 25-19, 16-25, 19-25, 16-14), aggiudicandosi la promozione in serie B2 Femminile.

Il Palasenna, caldissimo anche per l’incessante tifo da entrambe le parti, ha ospitato una splendida partita che ha onorato il volley e nella quale entrambe le squadre avrebbero meritato la vittoria, alla presenza inoltre del Sindaco Ottavio De Martinis e dell’assessore Alessandro Pompei, del Presidente Fipav Abruzzo Fabio Di Camillo, del Presidente CT Abruzzo Sud Est Mattia Di Gregorio, di Antonio Di Cosimo, main sponsor, e dei suoi collaboratori.

Ma ha prevalso per 3 a 2 la Ceteas, al termine di un emozionante tie-break. Vinti i primi due set la Ceteas ha subito la rimonta delle ragazze di Cepagatti, che con grinta hanno raggiunto il 2 a 2, giocandosi tutto nell’ultimo set, nel quale la Ceteas con grande orgoglio ha chiuso 16 a 14. Per le ragazze allenate da Iachini e Verzieri la degna chiusura di una stagione che le ha viste dominare il proprio girone di serie C, consentendo loro di giocare in casa le fasi finali. Onore al merito alla Comind che ha mostrato una grande forza di reazione, pagando nel finale alla maggiore determinazione della Ceteas che ha portato a casa il massimo risultato. Dopo lo scudetto del Calcio a 5 femminile un altro successo prestigioso per la città oltre che un auspicio di un forte rilancio per tutta la comunità.