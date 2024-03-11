L’Aquila. “È la prima volta che in Abruzzo, in trenta anni, una amministrazione regionale viene riconfermata al secondo mandato. Un risultato che premia e conferma il buongoverno del presidente, Marco Marsilio, con il 54 per cento delle preferenze e nove punti di vantaggio rispetto al candidato contendente. Con la coalizione di centrodestra a trazione Fratelli d’Italia, l’Abruzzo è finalmente uscito dall’isolamento cui era stato relegato dai governi precedenti ottenendo risultati mai raggiunti prima, frutto di un lavoro congiunto tra Governo centrale, Comune dell’Aquila e parlamentari di maggioranza, una filiera che ha saputo riconquistare credibilità nei confronti della gente e ridare fiducia all’elettorato.

Quella del centrodestra è stata una campagna elettorale di contenuti contrapposta al solito atteggiamento denigratorio del centrosinistra che, evidentemente a corto di argomenti e di consensi, ha tentato di mistificare l’operato della giunta di centrodestra, tirando in ballo tematiche inesistenti. Sono orgoglioso della fiducia ottenuta e dell’opportunità per il nostro territorio di proseguire il percorso di crescita intrapreso” così il sindaco dell’Aquila e responsabile del Dipartimento delle Autonomie Locali di Fdi, Pierluigi Biondi.