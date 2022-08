Visita Papa: Marsilio, un’emozione grande resterà ricordo indelebile

L’Aquila. “È stato un vero privilegio per me accogliere e salutare oggi il Santo Padre. Vedere così da vicino l’apertura della Porta Santa è stato un momento molto commovente, un ricordo che resterà indelebile, una delle emozioni più grandi e uno dei momenti più intensi della mia carriera. Non solo per me. Credo di condividere il pensiero di tutti gli abruzzesi”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

“Abbiamo atteso sette secoli per avere qui la presenza del Santo Padre ma oggi abbiamo visto il Papa vincere le sue difficoltà, superare la fragilità del suo fisico pur di esserci. Ha voluto varcare con le sue gambe la Porta Santa per rinnovare la profondità del messaggio di Celestino V. Siamo grati a Papa Francesco, alla Chiesa cattolica e al Cardinale Giuseppe Petrocchi che hanno lavorato con la diocesi perché questo potesse accadere e quello che sembrava un sogno potesse realizzarsi”, ha concluso.