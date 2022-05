Visita istituzionale del presidente Marsilio nei piccoli comuni delle aree interne (FOTO)

L’Aquila. Visita istituzionale oggi del Presidente della giunta regionale Marco Marsilio in alcuni Comuni della Valle Peligna, Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Raiano, Vittorito, Roccacasale per ascoltare il territorio e gli amministratori locali. Ad accompagnarlo l’assessore alle Aree interne, Guido Quintino Liris.

“I piccoli Comuni – ha commentato Marsilio – specie quelli delle aree interne e marginali sentono spesso la distanza delle istituzioni e io sono qui oggi per cercare di colmarla non solo con una presenza fisica di un giorno ma raccogliendo le esigenze e condividendo il lavoro che fanno queste amministrazioni che stanno lavorando anche per entrare in una strategia nazionale e accedere ai finanziamenti. Abbiamo presentato anche la Legge sullo spopolamento che prevede contributi alle famiglie che mantengono o trasferiscono la residenza nonché la trasformazione di Abruzzo Engineeering in Abruzzo Progetti, che garantirà un supporto ai piccoli centri delle aree interne con una serie di strumenti a disposizione per l’accesso ai finanziamenti e ad altre agevolazioni”.

“Le aree interne – ha proseguito l’assessore Liris – sono un gioiello del nostro Abruzzo, parti del territorio, purtroppo non abbastanza infrastrutturate, con bassa densità abitativa, alla ricerca di opportunità. Siamo qui come Regione a prendere impegni reali e concreti per dare dimostrazione che la giunta Marsilio è vicina a queste aree, a differenza di quanto avvenuto in passato. Sto lavorando all’ipotesi di una nuova area interna all’interno di una strategia nazionale per dare opportunità e spostare fondi a zone che ne hanno necessità impellente, per dare prospettive ai giovani a cominciare dal PNRR, alla banda ultra larga, alla telemedicina”.