Visita diplomatica all’Aquila dell’Ambasciatore del Regno Unito Lord Edward Llewellyn

L’Aquila. Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha ricevuto oggi in Prefettura l’Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Lord Edward Llewellyn, in visita ufficiale nella nostra città.

Nel corso dell’incontro il Prefetto e l’Ambasciatore hanno avuto modo di riaffermare l’importanza dei rapporti tra l’Italia e la Gran Bretagna e le proficue collaborazioni culturali ed economiche esistenti tra i due paesi, rilevando come gli abruzzesi costituiscano una comunità rilevante nella nazione inglese, sia nell’ambito lavorativo che in quello universitario e degli interscambi studenteschi in generale.

Ulteriori argomenti di discussione sono risultati essere quelli legati alla situazione economica nelle due realtà ed alla crisi internazionale in atto.

Al termine della visita il Prefetto ha omaggiato l’Ambasciatore con un acquerello artistico ed una pubblicazione sulla Basilica di San Bernardino, appartenente al Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno.

La nota della Regione Abruzzo

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi a Palazzo Silone l’Ambasciatore Britannico in Italia, Ed Llewellyn, in visita ufficiale in città. Nel corso dell’incontro il Presidente e l’Ambasciatore hanno avuto modo di riaffermare l’importanza dei rapporti tra l’Italia e il Regno Unito e le proficue collaborazioni culturali ed economiche esistenti tra i due paesi. Rapporti che in un prossimo futuro potranno espandersi grazie ai nuovi collegamenti aerei tra l’aeroporto di Pescara e gli scali in Gran Bretagna, che rappresentano anche l’opportunità per molti di scoprire le bellezze che l’Abruzzo è in grado di offrire.

