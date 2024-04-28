Pescara. L’assessore regionale con delega all’Istruzione Roberto Santangelo ha portato i saluti istituzionali in occasione dell’incontro con l’on. Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione, che si è tenuto a Pescara ieri, sabato 27 aprile, presso l’Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo”.

“L’attualità ci pone davanti numerose sfide che non sono solo di carattere formativo, ma anche sociale, culturale e organizzativo e solo la collaborazione sinergica tra le istituzioni e il mondo della scuola può dare delle risposte concrete.



L’assessorato regionale che rappresento – continua Santangelo – intende essere al fianco degli studenti e delle scuole per ascoltarne le esigenze e costruire insieme le opportunità adeguate alle giovani generazioni. Attraverso gli strumenti finanziari a nostra disposizione, come i fondi strutturali europei e il programma Next Generation EU, abbiamo il dovere di affrontare il tema dell’inclusione, della dispersione scolastica della povertà educativa e dell’orientamento verso la transizione digitale. Possiamo investire sull’educazione, sulla formazione e quindi sul futuro, perché i giovani, con la loro energia e le loro proposte, rappresentano una grande risorsa e quando sono preparati e volenterosi partecipano attivamente allo sviluppo economico e sociale, con ricadute positive nella nostra Regione e nel nostro Paese”, conclude Santangelo.