Spoltore. “Un mondo a parte” è il titolo del nuovo film di Riccardo Milani. Il regista romano, già affettuoso frequentatore della regione abruzzese ha ambientato questa sua nuova commedia in un paesino di montagna. Le location utilizzate si trovano tra Opi e Pescasseroli, vicino L’Aquila (appena nominata Città Italiana della Cultura 2026).

Milani iniziò a raccontare l’Abruzzo nei suoi film con “La guerra degli Antò”, che era ambientato a Montesilvano e sulle nevi della Majella. Poi con “Il posto dell’anima” girò tra Vasto, Chieti e nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Mentre l’anno scorso è andato all’Arca di Spoltore per presentare il suo “Grazie ragazzi!” insieme a uno dei protagonisti, Giorgio Montanini. Il regista tornerà non solo all’Arca, ma presenterà “Un mondo a parte” anche al Multiplex di Avezzano, l’Astra. Sono entrambe anteprime perché “Un mondo a parte” sarà nei cinema dal 28 marzo.

Per questa nuova storia sul grande schermo Milani ha scelto come protagonisti Virginia Raffaele, che per l’occasione ha imparato a parlare il dialetto montano dell’aquilano, e Antonio Albanese, che invece, come il maestro elementare che interpreta, ha imparato a capirlo. I due attori hanno vissuto per qualche settimana in Abruzzo, conoscendo e scoprendo la nostra regione.

Saranno entrambi ad Avezzano il 22 marzo all’Astra insieme al regista per raccontare le loro avventure su un set pieno di attori bambini, ma soprattutto di tanti abruzzesi che si sono prestati al grande gioco del cinema. Il 23 marzo, Albanese e Milani raggiungeranno anche il pubblico del Multiplex Arca di Spoltore. Presenterà la serata il critico cinematografico Francesco Di Brigida. “Un mondo a parte” è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, in associazione con Medusa Film. Soggetto e sceneggiatura sono di Michele Astori e Riccardo Milani, e uscirà nelle sale il 28 marzo distribuito da Medusa Film.