Violenza di genere, la commissione pari opportunità incontra la delegazione lituana e polacca

L’Aquila. Nella giornata di martedì, nella sede del Consiglio regionale all’Aquila, si è svolto un incontro istituzionale tra la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, nella persona della presidente Maria Franca D’Agostino, e una delegazione di amministratori lituani e polacchi per parlare della violenza di genere e degli strumenti che la Cpo ha posto in essere in favore della cultura della non violenza e delle pari opportunità.

L’incontro con la Commissione, che si inserisce nell’ambito del programma europeo Erasmus+, è stato promosso da Cristina Marconi, responsabile della cooperativa Elefante Bianco che ha organizzato, con i partner lituani e polacchi, un incontro sulle “Strategie d’intervento con l’autore della violenza” al quale sono intervenuti per i saluti istituzionali anche l’assessore delle pari Opportunità Nicoletta Verì, l’assessore alle Politiche sociali Pietro Quaresimale, oltre alle componenti della Cpo, Rosa Pestilli, Elisabetta Plevano e Ilaria Pizzolante. Successivamente, le delegazioni presenti sono state accompagnate in una visita guidata dell’Emiciclo.

Al termine dell’incontro, la Presidente Maria Franca D’Agostino ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta per lo scambio culturale avvenuto e per gli spunti di riflessione che sono emersi a seguito delle dichiarazioni degli amministratori dei due Stati esteri”. D’Agostino inoltre si è resa disponibile a interventi, anche tecnici, per i prossimi incontri già programmati in Abruzzo.