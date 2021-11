Vino e sapori d’autunno a Gramburger, l’evento dedicato agli abbinamenti enogastronomici di qualità nel fast food di Lanciano

Lanciano. Stanno arrivando i sapori d’autunno nel fast food all’italiana Gramburger, a Lanciano, che venerdì – 12 novembre – dedicherà una serata al buon vino e agli hamburger fatti con carni di qualità. Come vuole il progetto e come spiega il patron Rocco Finardi, la qualità delle materie prime è un principio imprescindibile. “Cerchiamo di rappresentare l’autenticità dei singoli territori – spiega – utilizzando le carni più pregiate”. L’evento si inserisce nell’iniziativa Vinburger, interrotta per diversi mesi a causa della pandemia, e vuole creare un percorso attraverso i più autentici sapori autunnali.

Gli abbinamenti proposti sono: un calice di Traminer aromatico igt 2020 (Jasci & Marchesani) accompagnato da fiori di zucca in pastella croccante, fiori di zucca ripieni con ricotta e provola e ripieni di mozzarella e alici; un calice di vino Nerubè Cerasuolo d’Abruzzo doc 2020 (Jasci & Marchesani) con tortino di polenta arrostita e aromatizzata al tartufo e hamburger di salsiccia rossa dolce, provola arrostita e friarielli; un calice di vino Nerubè Montepulciano d’Abruzzo doc 2018 (Jasci & Marchesani) abbinato al panino Abruzzese (panino ai semi, hamburger di pecora con pomodoro rosso ramato, salsa maionese, insalata iceberg, formaggio pecorino semi stagionato e ventricina piccante); un calice di Montepulciano d’Abruzzo doc 2020 (Jasci & Marchesani), premiato all’Organic Wine Award International 2021, abbinato a castagnole e dolce alla frutta.

“La ripartenza di questo format – spiega Rocco Finardi – è un passo importante. Siamo felici di poter riaccogliere gli ospiti che amano degustare i nostri piatti con del buon vino”. “Tutto sarà organizzato – aggiunge – in sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid. Abbiamo investito molto su questo aspetto. Chi viene a Gramburger, soprattutto in questo momento storico, deve avere la certezza di entrare in un luogo sicuro. Oltre alla garanzia di poter degustare solo prodotti di altissima qualità”.

La serata sarà presentata dalla giornalista Gioia Salvatore e vedrà la partecipazione di Nicola Jasci, titolare della cantina Jasci & Marchesani, i cui vini saranno abbinati ai piatti.

L’evento, che inizierà alle ore 20.00, ha posti limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0872466010. Il costo è di 30 euro e sarà obbligatorio mostrare il green pass all’ingresso.