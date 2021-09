Vincere le proprie paure grazie al cavallo, le storie di chi pratica il free horsing in Abruzzo

Un viaggio all’interno della propria anima per provare emozioni uniche, vivere sensazioni da troppo tempo nascoste e vincere le proprie paure per trasformarle in forza. In Abruzzo è possibile farlo con il metodo Free Horsing, adottato da Cavalli nel Cuore, presso il Centro Equestre Equanime.

Come vi abbiamo già raccontato (per maggiori info, clicca qui), la titolare Stefania Capritti ha creato un angolo verde in cui entrare in contatto diretto con la natura e con gli animali. I cavalli, in particolare. Il free horsing mental coaching è un metodo naturale che prevede un percorso spirituale ed emozionale da compiere in totale armonia con il proprio corpo e con la propria mente grazie all’aiuto di un compagno di avventure unico ed empatico che è sempre al proprio fianco.

La redazione di AbruzzoLive ha voluto intervistare coloro che praticano il free horsing e che si sono affidati a questa realtà abruzzese per capire più da vicino quali sono i benefici della disciplina.

“Sono originaria di Roma”, ci ha raccontato Martina, “ma mi sono trasferita tempo fa a Roseto per frequentare l’università. Ho scelto questo centro perché mi è stato consigliato da molte persone. Avevo avuto già esperienze con il mondo equestre nella mia città ma ciò che si fa qui è completamente diverso; mi piace perché si ha un rapporto più vero con il cavallo. Attraverso di esso ho superato molte paure, in particolar modo, la mia timidezza. Prima favevo fatica a parlare con le persone ma grazie al cavallo mi sono aperta e ho iniziato a condividere parte del mio mondo a lui e alle persone che frequentano questo centro, ovvero, coloro che hanno il mio stesso modo di interpretare la natura, gli animali, la vita”. “La pura causalità mi ha fatto incontrare questo centro”, ha affermato Alessandra, “dal quale oggi non riesco e non voglio distaccarmi. Da sempre sono stata affascinata dagli animali e soprattutto dal cavallo, del quale inizialmente avevo paura. Grazie al metodo free horsing, ho iniziato ad approcciarlo in maniera diversa e oggi posso dire che mi trasmette molta tranquillità e serenità. Il rapporto di intimità che si instaura con lui mi rasserena e l’ansia, di cui spesso soffro, viene eliminata completamente nel momento in cui mi ritrovo a stretto contatto con l’animale, immersa nel verde della natura”.

Il metodo free horsing viene praticato da grandi, giovani piccini ed è una esperienza che viene condivisa anche in famiglia come, in questo caso specifico, da mamma e figlia.

“Mi sono avvicinata a questo centro” ha raccontato la mamma, “perché accompagnavo mia figlia. Non ho mai avuto esperienza nel mondo equestre e non avevo intenzione inizialmente di avvicinarmici. Venendo qui, è scattato un colpo di fulmine però con uno dei cavalli; mi ha iniziato a dare confidenza come fosse una persona, si girava quando passavo io e mi sono affezionata. Ho per questo deciso di praticare free horsing per approfondire il mio rapporto con lui e, con l’occasione, conoscere meglio anche me stessa”. “Questa è la mia prima vera esperienza con il cavallo”, ha dichiarato la figlia, “grazie a Stefania e al suo metodo riesco a superare e vincere tutte le mie insicurezze personali, ad acquistare sicurezza e soprattutto consapevolezza di chi sono”.

Tutte le domeniche mattina dalle 10 alle 13 si terrà una dimostrazione gratuita del free horsing rivolta a coloro che lo vogliono conoscere. Inoltre, dal 3 ottobre partita il “CavalloTerapeuta” (per maggiori info, clicca qui).

Per maggiori info: 347 668 7356

#adv #advertising