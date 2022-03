Vincenzo Garofalo nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale

Pescara. “Rivolgo all’on. Vincenzo Garofalo i miei più sentiti auguri per l’avvio della sua attività come Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale. Lo ritrovo dopo tanti anni dalla nostra comune esperienza parlamentare, e sono certo che saprà valorizzare i porti adriatici, facendo fare a quelli abruzzesi il salto di qualità che attendiamo e per il quale abbiamo duramente lavorato in questi anni nonostante la scarsa attenzione dei suoi predecessori. Abbiamo dovuto supplire più volte alle carenze e alla disattenzione strategica verso i porti di Pescara e Ortona, e anche negli ultimi due anni abbiamo recuperato finanziamenti dal governo in assenza di progetti da parte dell’Adsp. Un’assenza che poteva costare cara, con l’esclusione (per l’ennesima volta) dei nostri porti dai finanziamenti diretti del Mims. Proprio oggi è arrivata la notizia del decreto Mims-Mef con il quale si stanziano 57 milioni per il potenziamento e il primo stralcio del piano regolatore portuale di Ortona (36 milioni) e la deviazione del porto canale di Pescara (21,2 milioni), che permetterà di completare l’opera già avviata. Voglio ringraziare per questo l’Amm. Pettorino che ha mantenuto l’impegno di completare le progettazioni in tempo utile per accedere ai fondi. Garofalo trova quindi progetti avviati e finanziamenti pronti, che si sommano a quelli del FSC 14-20 e ai fondi per la ZES: lavoreremo fianco a fianco per trasformarli il più rapidamente possibile nelle opere di cui l’Abruzzo ha bisogno”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.