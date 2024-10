Roseto degli Abruzzi. La regione Abruzzo ha recentemente approvato il rendiconto e tutte le spese sostenute per l’adeguamento strutturale sismico della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi.

Questo progetto, iniziato nel 2012 con un finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile della regione, ha subìto una serie di interruzioni che hanno portato alla chiusura del cantiere e del parco della Villa al pubblico per diversi anni.

“Al nostro ingresso a Palazzo di Città abbiamo trovato il cantiere fermo al palo e ci siamo immediatamente attivati per superare tutti gli ostacoli, anche attraverso una perizia di variante predisposta dal direttore dei lavori. Durante i lavori la ditta aveva espresso riserve per oltre 500mila euro, che rappresentava uno dei motivi del fermo del cantiere e che abbiamo superato tramite un accordo bonario pari a 90mila euro che abbiamo già finito di pagare. In questo modo già nel corso del 2022 l’intervento è ripreso ed è stato completato nel mese di dicembre dello stesso anno. Successivamente, è stata portata a termine anche la fase del collaudo e quindi i lavori sono ufficialmente terminati con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione e del certificato di collaudo”, affermano il sindaco Mario Nugnes e il vicesindaco Angelo Marcone.

Dal punto di vista amministrativo, l’intervento alla Villa Comunale è quindi completato per quanto riguarda la parte al momento utilizzabile, ovvero in tre locali che si trovano al piano terra della storica struttura rosetana. Adesso occorre concludere l’intervento sulla parte impiantistica, soprattutto per quanto riguarda la pompa di calore, per arrivare poi all’agibilità definitiva.

“Rispetto al parco pubblico, a seguito di un accordo con la ditta, già nell’estate del 2022 è stato possibile arrivare alla sua riapertura provvedendo al contempo anche alla messa in sicurezza del patrimonio arboreo presente al suo interno. Anche qui, dopo aver trovato i cancelli chiusi da diversi anni a causa di scelte e dell’immobilismo della passata amministrazione, i lavori sono subito ripresi e quindi conclusi e collaudati nella seconda metà del 2022.

Inoltre, sempre per i giardini della Villa, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione da parte della regione che è l’ente finanziatore. Continueremo a lavorare per garantire che la Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi sia un luogo sicuro e accogliente per tutti i cittadini e un punto di riferimento per la collettività.

Per questo motivo abbiamo già richiesto alla regione Abruzzo i fondi necessari al completamento del suo recupero”, concludono gli amministratori rosetani.