Vigili del fuoco Teramo, due pensionamenti da inizio luglio: Franco Durante e Antonio Cimini

Teramo. Dall’inizio di luglio sono andati in pensione il capo reparto Franco Durante e il capo squadra esperto Antonio Cimini. Durante è stato assunto nei vigili del fuoco nel 1991 ed assegnato al Comando di Verona per poi fare ritorno al Comando di Teramo. Con la successiva promozione a capo squadra è stato trasferito inizialmente al Comando di Brescia e successivamente a quello di Ancona, per poi rientrare nuovamente a Teramo.

Tra i compiti ricoperti, ha svolto la mansione di autista di mezzi pesanti ed in particolare di autogrù. Cimini ha preso servizio nei vigili del fuoco nel 1993 iniziando dal Comando di Milano, successivamente è stato assegnato a quello di Reggio Emilia per poi rientrare al Comando di Teramo. Con il successivo passaggio di qualifica a capo squadra è stato assegnato al Comando di Roma per poi raggiungere nuovamente il Comando di residenza di Teramo.

Tra le mansioni svolte, sia quella di autista di mezzi pesanti, che quella di DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento). Nel corso della loro carriera entrambi hanno partecipato alle operazioni di soccorso alla popolazione coinvolte nelle varie emergenze che hanno interessato il territorio nazionale, dal sisma nelle regioni Umbria e Marche, colpite dal terremoto del 1997, al terremoto disastroso avvenuto a L’Aquila nell’aprile 2009 e nel Centro Italia nel 2016 e 2017. Da parte del Comando di Teramo il ringraziamento per aver sempre svolto gli incarichi assegnati distinguendosi per professionalità e dedizione al servizio, rappresentando un valido ed indispensabile esempio per le nuove generazioni di vigili del fuoco e un augurio di un futuro prospero e sereno.