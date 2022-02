Vigili del fuoco, Biondi: “Nuova caserma in via Panella e scuola nazionale sono due argomenti distinti e complessi”

L’Aquila. “La localizzazione della nuova caserma del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, in via Panella, è frutto di una valutazione del Dipartimento nazionale del Corpo che ha richiesto, e ottenuto, che il Comune dell’Aquila svolgesse il ruolo di stazione appaltante per l’espletamento degli adempimenti tecnico-burocratici finalizzati alla realizzazione del progetto”.

A precisarlo è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che spiega: “cosa ben distinta dalla istituzione della prima scuola nazionale dei Vigili del fuoco, che sorgerà nell’ambito del complesso del progetto Case di Sassa Nsi ed è finanziata con 15 milioni messi a disposizione con la legge di Bilancio 2022 approvata nel dicembre scorso dal Parlamento.

Anche in questo caso la scelta dell’insediamento, a seguito di un ventaglio di proposte presentate dall’amministrazione, è stata formulata dai vertici nazionali dei Vigili del fuoco a seguito di una serie di sopralluoghi e accertamenti. Nell’incontro tenuto con la popolazione della frazione di Sassa in cui è stato ribadito lo stanziamento per l’istituzione della Scuola, ma si tratta di un argomento totalmente distinto rispetto alla ricostruzione della caserma in via Panella. Si tratta di due tematiche eterogenee ma ugualmente complesse e al centro dell’agenda politica cittadina”.