Vasto. i funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, nell’ambito delle attività di presidio del territorio a tutela del gioco legale e responsabile, hanno effettuato un’operazione di verifica all’interno di un esercizio ubicato nel Comune di Vasto ed hanno proceduto al controllo degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lettera a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Durante la verifica, dopo aver registrato i contatori e aperto gli apparecchi, i funzionari hanno riscontrato una grave irregolarità su uno di essi. Si è infatti constatato che, rimuovendo il guscio esterno a protezione della scheda di gioco, non erano presenti i sigilli antieffrazione, previsti dal capitolato sulle regole tecniche. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno provveduto nell’immediato al sequestro dell’apparecchio, con l’apposizione dei relativi sigilli. Nei prossimi giorni si provvederà a sanzionare tutti i soggetti della filiera ai sensi dell’art. 110 comma 9 -lettera f) del TULPS.