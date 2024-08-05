Campotosto. Un ritorno alle radici per Victoria De Angelis, la talentuosa bassista del celebre gruppo rock Måneskin. La musicista è stata protagonista di una giornata indimenticabile alla Chioscheria di Mascioni, un locale che ha voluto omaggiare il legame speciale di Victoria con questo angolo d’Abruzzo.

Per Victoria, questa visita ha un significato particolare. Suo padre, Alessandro De Angelis, è originario di Mascioni di Campotosto e ha vissuto qui per un lungo periodo. La serata alla Chioscheria non è stata solo un evento musicale, ma anche un ritorno alle proprie radici familiari e culturali. La presenza di Victoria ha attirato un gran numero di fan e abitanti del luogo, desiderosi di incontrare una delle star più brillanti del panorama musicale italiano e internazionale. Victoria, sempre solare e disponibile, ha condiviso con il pubblico aneddoti della sua infanzia e storie legate al territorio, dimostrando un legame profondo e sincero con Mascioni.

Tra chiacchiere e sorrisi, i presenti hanno potuto apprezzare non solo il talento di Victoria, ma anche la sua umiltà e il suo affetto per le proprie origini. Victoria De Angelis e i Måneskin continuano a riscuotere successo in tutto il mondo, ma eventi come questo dimostrano che, nonostante la fama, le radici e i legami familiari restano una parte fondamentale della loro identità. Un incontro che ha rafforzato il legame tra la celebrità e il suo pubblico, e che ha portato un tocco di magia in un piccolo angolo d’Abruzzo.