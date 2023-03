Pescara. Nell’ultima Cabina di regia di coordinamento integrata 2009/2016 è stata approvata, dal Commissario per la ricostruzione Guido Castelli, l’ordinanza che prevede l’intesa sul piano strade dell’Appenino Centrale destinando all’Abruzzo 183 milioni.

“Il piano approvato – ha reso noto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega alla viabilità, Umberto D’Annuntiis – è strategico in un’ottica non solo di ricostruzione, ma di rilancio e realizzazione di un nuovo modello di sviluppo. La mobilità di persone e merci rappresenta un interesse primario per la nostra Regione. L’importante risultato – ha concluso D’Annuntiis – è stato raggiunto grazie alla sinergia tra il presidente Marsilio e il Commissario Castelli segna un cambio di passo per il rilancio delle aree interne.

In allegato gli interventi finanziati”.

VERRECCHIA (FDI): LE NOSTRE AREE INTERNE BENEFICERANNO IN SVILUPPO E PROGRESSO ECONOMICO. I FATTI CONTINUANO A DISTINGUERE L’OPERATO DI MARSILIO

“La proficua collaborazione tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il commissario straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, si evince subito dai fatti. I 183 milioni destinati all’Abruzzo, dall’ultima Cabina di regia di coordinamento integrata 2009/2016 per il piano strade dell’Appennino centrale, segnano un risultato – l’ennesimo – molto importante per il rilancio e lo sviluppo delle nostre aree interne che hanno sempre rappresentato un punto focale della programmazione di questo governo regionale. Sono certo che questo sia solo l’inizio di una crescita esponenziale di cui le aree interne abruzzesi potranno beneficiare, in termini di ricostruzione, di viabilità e di progresso economico”. È’ quanto dichiara il capogruppo in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.