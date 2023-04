L’Aquila. Al via la XXVII rassegna di musica antica “I concerti di Euterpe” che quest’anno presenta grandi novità con un cartellone ricco di appuntamenti musicali, dal medioevo al barocco, che si terranno non solo all’Aquila ma in alcuni fra i borghi più belli d’Abruzzo. La manifestazione organizzata dalle associazioni musicali Le Cantrici di Euterpe e Aquila Altera vanta infatti la collaborazione dei comuni di Barisciano, Calascio, Fossa, Ocre, Salle e Santo Stefano di Sessanio che ospiteranno i concerti, ed il sostegno del Festival delle Città del Medioevo, del Festival di Musica Antica di Urbino e dell’Associazione Musicale Progetto Syntagma.

Il concerto di apertura si terrà giovedì 27 aprile alle ore 21 in uno dei luoghi più iconici del barocco aquilano l’oratorio di Sant’Antonio dei Cavalieri de’ Nardis dell’Aquila. Protagonisti del concerto dal titolo “Musiche per le Virtuose” saranno il soprano Carlotta Colombo, una delle voci femminili più apprezzate del panorama barocco e che recentemente ha ricevuto ottime critiche per il ruolo di Musica ed Euridice nell’Orfeo di Monteverdi, interpretati all’opéra di Monte-Carlo e l’ensemble Anima&Corpo diretto dal violinista aquilano Gabrile Pro, nominato come “uno dei giovani nomi più emozionanti nella scena della musica antica” dalla rivista Gramophone.

Il concerto è realizzato a cura dell’Associazione Musicale Progetto Syntagma nell’ambito del progetto di ricerca “Virtuose di musica nell’Italia del Seicento: formazione, carriere, reti di relazioni, repertorio” coordinato dal professore Arnaldo Morelli (Università dell’Aquila).