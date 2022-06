VI Edizione del Premio Letterario Internazionale “Ut pictura poesis 2022″, tutti i nomi

Avezzano. Domenica 26 giugno, l’Associazione Irdidestinazionearte di Francavilla al Mare, ha premiato a Firenze, nella prestigiosa Piazza San Marco, alcuni rappresentanti della cultura, anche abruzzesi, in seno al Premio Letterario “Ut Pictura Poesis”, di cui è presidente e promotore il critico letterario e d’arte, Massimo Pasqualone.

La Commissione Esaminatrice della VI Edizione del Premio Letterario Internazionale era composta dal Presidente, l’insigne poetessa Eugenia Tabellione e dai membri di cui si elencano, a seguire, i nomi: Alessandro Taddei, Stefania Barile, Annarita Di Paolo, Orietta Spera, Antonella D’Angelo, Grazia Depredi.

Nel verbale che invio sono evidenziati coloro che sono stati premiati nelle branche: Letteratura, Cultura ed Arte, suddivise a loro volta in diverse sezioni.

I numeri: 250 circa i partecipanti al premio per la letteratura; 50 più o meno coloro che hanno proposto una propria opera per la Cultura e 30 per l’Arte. Al Professor Pasqualone (sorta di “talent scout culturale”), va il merito di aver creato un ponte tra l’Abruzzo e le sue peculiarità e Firenze, patria e matrice indiscussa d’arte; ancora una volta una ricerca sopraffina, attraverso quelle personalità che, in Italia e nella nostra regione, rappresentano la bellezza in tutte le sue forme. Complimenti e grazie a questo nostro eccellente conterraneo per la sua perizia, il suo impegno e la sua versatilità. Nel corso del rovente pomeriggio fiorentino, a pochi passi dalla magnificenza del Battistero, di Piazza della Signoria, della Loggia dei Lanzi e della Galleria degli Uffizi, alla presenza dell’artista abruzzese Carmine Galiè (che ha rilasciato gli attestati ai premiati) e, tra gli altri, di Gualserio Zamperini, console in Italia della Tunisia, i lavori sono stati moderati dalla giornalista marsicana Orietta Spera.

