Siracusa. “Come avevamo annunciato – dichiara il vice presidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, capo delegazione a Siracusa – la nostra presenza qui in questi giorni rappresenta una preziosa opportunità per la promozione dei prodotti agricoli e ittici abruzzesi, dandoci la possibilità di ampliare i potenziali stakeholder e i mercati di riferimento. Ogni attimo di questa trasferta si sta confermando utile per intessere relazioni istituzionali importanti per valorizzare la nostra cultura gastronomica”.

Accade così che, complice lo stand accattivante e di grandi dimensioni che la Regione Abruzzo ha allestito all’Expo dell’Agricoltura e della Pesca, evento collaterale che sta facendo da prologo all’appuntamento mondiale del G7 Agricoltura e Pesca che prenderà il via domani, dalla visita dell’assessore siciliano al turismo Elvira Amata nasca una promettente contaminazione di sapori, di aromi e di culture tra le culture gastronomiche abruzzese e siciliana. “L’assessore Amata si è fermata a lungo, mostrando di apprezzare molto la nostra cucina”, riferisce Imprudente. A quel punto, dopo un proficuo scambio di idee con i rispettivi chef, la caponata siciliana ha accolto nel suo grembo le pallotte cacio e ova abruzzesi, con una delicatissima spolverata di mandorle. Ne è venuto fuori una gustosissimo piatto, cucinato e servito ieri sera durante un affollatissimo show cooking presso lo stand siciliano in piazza Duomo con cui l’inedito tandem ha stupito i tanti partecipanti a Divinazione Expò 2024, raccogliendo moltissima curiosità e soprattutto richieste di bis. “La conferma che da una collaborazione istituzionale e da uno scambio culturale a tutto tondo – ha concluso Imprudente – possono nascere frutti letteralmente prelibati nel segno dell’identità e della tradizione gastronomica. Un esperimento da ripetere anche in altre sedi”.