Venticinque anni fa l’ok alla Riserva Monte Genzana, il ricordo di Melilla: “è la più grande d’Abruzzo”

L’Aquila. Venticinque anni fa il Consiglio Regionale dell’Abruzzo approvava la legge da me proposta per la istituzione della Riserva Regionale del Monte Genzana e Alto Gizio: a novembre la legge entrava in vigore con la pubblicazione sul Bura”. A ricordarlo è l’allora presidente del Consiglio regionale, Gianni Melilla.

“Questa riserva”, spiega in una nota, è, con oltre 3 mila ettari di estensione, la più grande d’Abruzzo. Sono presenti tutti i piani bioclimatici dell’Appennino centrale con le varie tipologie vegetazionali ed è frequentata dalle specie più rappresentative della fauna appenninica. Le bellezze paesaggistiche sono straordinarie. E anche il centro storico ,con il bel Castello Cantelmo, incluso nella Riserva, testimonia la millenaria civiltà di questo territorio”.

La Riserva ha consentito al Comune di Pettorano di ottenere annualmente importanti finanziamenti ordinari e straordinari che hanno consentito una rigorosa politica di tutela ambientale e di valorizzazione economica e sociale”. “L’idea della riserva”, ricorda Melilla, “è nata agli inizi degli anni ’90 nella Cgil di Sulmona allora diretta da Mimì D’Aurora che svolse un ruolo fondamentale per la sua ideazione e concretizzazione. Furono coinvolti molti ambientalisti di rilievo regionale e nazionale che dettero una base scientifica alla progettazione della Riserva: per tutti voglio citare Giorgio Boscagli che mise a disposizione la sua professionalità di studioso dell’ambiente e di direzione dei Parchi, per affinare la proposta della Cgil”.

“Quando nel 1995 fui eletto Presidente del Consiglio Regionale”, sottolinea, “nel giro di un anno quella nostra proposta divenne legge e nacque la Riserva del Monte Genzana e Alto Gizio. Insieme ad essa furono istituite varie altre riserve regionali in tutto l’Abruzzo che si uniscono ai nostri Parchi Nazionali, per dar vita ad un formidabile sistema regionale di tutela ambientale che ci da il primato nazionale tra tutte le regioni italiani quanto a percentuale di territorio vincolato ad area protetta”. “Auguri alla Riserva del Monte Genzana”, conclude, “e buon lavoro a chi la gestisce nella convinzione che 25 anni fa abbiamo fatto la scelta giusta per l’ambiente e per i cittadini di Pettorano sul Gizio e dell’intero Abruzzo”.