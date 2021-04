Ventenne si getta dal Ponte del Mare, lo salva la polizia: il ringraziamento di Blasioli

Pescara. “Il nostro riferimento nella sicurezza della quotidianità: le Forze dell’Ordine, uomini e donne in campo ogni giorno nel contrasto alla criminalità e al degrado sociale, nell’attività di prevenzione e di controllo per garantire ordine e sicurezza nel nostro Paese. A tutti loro voglio esprimere il mio apprezzamento per l’impegno quotidiano e cogliere l’occasione per ringraziare gli agenti della Squadra Volante che ieri a Pescara hanno tratto in salvo un giovane precipitato dal Ponte del Mare. Riconoscenza infinita a questi ‘costruttori di pace ed eroi della quotidianità’, come ha definito le forze dell’ordine e le forze armate il nostro Presidente Mattarella”.

È questo il commento di Antonio Blasioli, consigliere regionale del Pd, a quanto accaduto ieri a Pescara, dove un giovane ha tentato il suicidio gettandosi dal Ponte del Mare.

Grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti il ragazzo è stato messo in sicurezza. Arriva ora il riconoscimento della politica per gli agenti che sono intervenuti.