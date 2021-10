Vax covid, il sottosegretario Costa: “Ragionevole estensione terza dose entro il 2021”

L’Aquila. Non c’è due senza tre e l’ira dei no vax continua la sua corsa: “Non spetta alla politica decidere a chi e quando somministrare la terza dose di vaccino anti-Covid, attendiamo le indicazioni scientifiche. Ad oggi abbiamo indicazioni che ci dicono di procedere con gli over-60 ma dopo credo che sia ragionevole pensare che già entro fine anno si procederà all’estensione della platea e si arriverà probabilmente a dare la terza a tutta la platea dei vaccinabili”. Lo ha affermato a Rainews24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Quando raggiungeremo il 90% dei vaccinati”, ha inoltre rilevato Costa, “ci sarà la condizione per una gestione migliore e si potranno rivedere le misure restrittive tra cui anche l’applicazione del green pass”.

“Credo”, ha spiegato, “che i dati che dobbiamo osservare con attenzione non sono tanto i contagi ma i ricoveri, e i numeri ci dicono che siamo in una fase di decrescita, poi è normale che con l’aumento dei tamponi per il green pass ci sia stato un aumento dei contagiati rilevati, si tratta di un rapporto puramente numerico”. Inoltre, “sono positivi anche i dati relativi alle prime dosi e oggi l’86% dei cittadini italiani ha ricevuto almeno la prima dose e sono numeri straordinari”. Quanto ai non vaccinati, ha concluso, “credo che molti di questi cittadini non siano ascrivibili alla categorie dei no-vax ma debbano essere convinti e rassicurati attraverso messaggi positivi. Dobbiamo ogni giorno rinnovare la fiducia nella scienza, credo che tanti cittadini si possano convincere”.