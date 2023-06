Vasto. Fa sensibili passi in avanti il progetto idrogeno in Abruzzo finalizzato “allo sviluppo degli ecosistemi regionali per la produzione, lo stoccaggio e l’utilizzo di questa fonte energetica alternativa che la Commissione europea ha individuato quale vettore energetico ideale per contribuire alla transizione energetica pianificata”.



In tal senso, il 27 giugno prossimo dalle ore 10 a Vasto, nella Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, è in programma il convegno internazionale dal titolo “Idrogeno: opportunità e rischi nella transizione energetica di porti e marine” promosso nell’ambito del progetto comunitario Interreg Italia-Croazia “Frame(S)port” che tra le altre cose persegue l’obiettivo del potenziamento delle aree portuali dell’Adriatico e che vede l’Azienda regionale per le attività produttive (Arap), braccio operativo della Regione, capofila e partner abruzzese.

Proprio per volontà dell’Arap nel summit internazionale si farà il punto sulla strategicità e sulla operatività del progetto idrogeno che, attivato nella primavera dello scorso anno nell’ambito di Expò di Dubai con una serie di contatti e protocolli di intesa con multinazionali tra cui il consorzio ‘Dii Desert Energy’, mira alla produzione di idrogeno nelle aree industriali abruzzesi gestite dalla stessa Arap i cui consumatori finali sono le stesse imprese abruzzesi, ma anche il sistema logistico dei trasporti con in prima fila la portualità regionale.

Saranno presenti imprenditori, importanti società come ACEGAS – HERA, SNAM e Fincantieri, imprese private come la multinazionale abruzzese Walter Tosto, esperti come docenti universitari di Trieste, Venezia e della LUM.

Per la Regione Abruzzo, tra gli altri, interverrà l’assessore all’Energia, Nicola Campitelli, e per l’Arap, il presidente, Giuseppe Savini, e il Direttore Generale, Antonio Morgante.

“Continua senza sosta l’impegno della Regione Abruzzo teso a sostenere la nostra sfida nell’intercettare, anticipando i tempi, le azioni per affermare concretamente la transizione ecologica, in particolare con i fondi Pnrr”, spiega Campitelli. “Lo scorso anno”, prosegue, “abbiamo iniziato il nostro ambizioso percorso su una fonte alternativa come l’idrogeno e in questo convegno internazionale che richiamerà figure di rilievo del settore faremo un ulteriore passo in avanti strategico verso l’attuazione concreta. C’è da considerare che Arap ha partecipato al bando della Regione per produrre idrogeno nelle aree industriali dismesse”.

Nel corso del fitto programma saranno dibattuti i temi legati al “Green Deal europeo che intende trasformare l’Europa nel primo continente al mondo ad impatto climatico zero entro il 2050. Un obiettivo ambizioso che senza azioni immediate e d’impatto risulta difficilmente raggiungibile”; e poi “l’idrogeno nei porti abruzzesi: iniziative ed opportunità” ed una tavola rotonda dal titolo “La transizione energetica nei contesti portuali: il ruolo dell’idrogeno e delle altre soluzioni”.