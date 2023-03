Vasto. “Lo avevamo annunciato nelle scorse settimane ed ora stiamo dando concretezza alle nostre scelte”. Lo afferma la portavoce della Lega Abruzzo, che annuncia la presenza di un gazebo del partito in piazza Diomede a Vasto domenica pomeriggio.

“In queste settimane il nostro impegno al fianco dell’economia italiana non è mai venuto meno e la campagna che come Lega abbiamo avviato ne è una testimonianza concreta. Domenica a Vasto, ma sta accadendo in tutto l’Abruzzo e in tutto il Paese, sarà possibile firmare contro il possibile divieto imposto dall’Europa di immatricolare auto a combustione dal 2035, una mannaia pesante che rischia di decapitare una parte importante della economia italiana e abruzzese”, ha dichiarato la portavoce della Lega Abruzzo.

“Non siamo assolutamente contro la difesa dell’ambiente, anzi”, sottolinea la Bocchino, “riteniamo, però, che debba essere il mercato a sancire la maturità della evoluzione elettrica dell’autotrasporto e che la scelta sui tempi e sui modi debba ricadere su di esso e non su una imposizione che ci vede contrari e che riguarderebbe soltanto l’Ue e la California spostando pesantemente i ricavi verso una unica potenza economica mondiale”.

“Ecco perché”, chiosa la portavoce Bocchino, “chiediamo ai vastesi, così come abbiamo fatto e faremo in altre realtà, di stare al nostro fianco in questa difficile battaglia avvicinandosi al nostro gazebo domenica pomeriggio e firmando la nostra petizione”.

Dalle 17 alle 20 di domenica, dunque, sarà possibile recarsi al gazebo in piazza Diomede e apporre una firma sulla petizione, “ma non solo”, dice Ermanno Falone a nome del Consiglio direttivo della Lega Vasto, “perché chi vorrà potrà aderire alla campagna di tesseramento della Lega”.