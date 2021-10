Vasco Live 2022, cinque nuove date per il tour

L’Aquila. Inizia a Trento il 20 maggio 2022 con un evento speciale e si conclude a Torino il 30 giugno 2022 il tour che riporterà Vasco sul palco dei principali stadi italiani.

Per soddisfare l’enorme richiesta di biglietti per il ritorno del Kom, alle date già annunciate e sold out si aggiungono 5 nuovi appuntamenti a Napoli, Ancona, Bari, Messina e Torino. Questo il calendario completo: 20 maggio Trento alla

Trentino Music Arena, 24 maggio Milano al’Ippodromo Milano Trenno (sold out), 28 maggio Imola

all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (sold out), 3 giugno Firenze alla Visarno Arena (sold out), 7

giugno Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona (nuova data), 11 e 12 giugno Roma al Circo Massimo

(sold out), 17 giugno Messina allo Stadio San Filippo (nuova data), 22 giugno Bari allo Stadio San Nicola

(nuova data), 26 giugno Ancona allo Stadio Del Conero (nuova data), 30 giugno Torino allo Stadio Olimpico

(nuova data).

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle 12 del 15 ottobre (per gli iscritti al Fan Club dall’11 ottobre).