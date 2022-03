Variante sulla S.S.16 Adriatica, D’Alfonso scrive all’Anas per un “Ascolto attivo e efficace”

Pescara. Con una lettera indirizzata al Direttore Generale di Anas, Aldo Isi, e all’Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris – oltre che al Responsabile Anas per l’Abruzzo e Molise, Antonio Marasco – il senatore Luciano D’Alfonso ha chiesto loro “di attivare, nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti, le procedure necessarie all’instaurazione di un ascolto attivo, proficuo ed efficace” del territorio vastese interessato dalla iniziativa progettuale di Anas che prevede la realizzazione di una variante alla S.S.16 Adriatica, in prossimità dei centri abitati di Vasto Sud e di San Salvo Marina, che come è noto si appresta, il 6 aprile prossimo, ad arrivare già preconfezionata alla Conferenza dei Servizi Preliminare indetta dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo.

È fondamentale che prima del 6 aprile, vengano prese in considerazione le criticità al progetto di variante che saranno portate, unitamente alle proposte alternative, al tavolo di approfondimento e di confronto convocato, sabato 12 marzo, dal Sindaco di Vasto: “L’incontro urgente voluto dal Sindaco Francesco Menna – precisa il senatore D’Alfonso nella lettera inviata ai vertici di Anas e Ferrovie – deve fungere da apripista per il dibattito pubblico resosi necessario per scongiurare che l’ipotesi di intervento infrastrutturale gravi minacciosamente su una porzione della Città di Vasto, già soggetta a rilevanti criticità idrogeologiche e senza risolvere l’annoso problema del traffico dei mezzi pesanti sulla costa ”.

“Il modus operandi degli interventi calati dall’alto, senza il coinvolgimento attivo della popolazione locale, si traduce ormai in una irriverente modalità di trattamento delle comunità locali, in netta controtendenza con quelle forme di progettazione partecipata col territorio che sono, sempre più, prassi amministrativa come dimostra l’attuale esperienza dei “dibattiti pubblici”, resi sempre più obbligatori, attorno alle opere cantierate dal PNRR”, osserva il senatore D’Alfonso.

All’invito urgente rivolto dal senatore D’Alfonso alle figure apicali di Anas e Ferrovie, si è aggiunto in queste ultime ore anche il deposito di una interrogazione parlamentare a prima firma del Senatore vastese Gianluca Cataldi per evidenziare la necessità di aprire un dibattito pubblico sul tema “Variante S.S.16” che dia ascolto all’intera comunità, comprese le associazioni sorte a tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’economia vastese.