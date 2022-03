Variante Strada Statale 16 Adriatica: il consiglio regionale dice formalmente “no”

VASTO – VARIANTE STATALE 16, APPROVATA MOZIONE SMARGIASSI:

“ORA ANCHE LA REGIONE SI È IMPEGNATA FORMALMENTE A DIRE NO A UN’OPERA INUTILE E DANNOSA”

“Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione a mia firma che impegna la Giunta regionale a opporsi alla realizzazione della variante della Statale 16. Parliamo di un progetto che rovinerebbe per sempre l’assetto paesaggistico di Vasto, e non possiamo permettere che si vada in fondo con un’opera inutile, costosa e dannosa. Sono soddisfatto di questa approvazione che mette nero su bianco un indirizzo che già avevo auspicato ai margini della conferenza stampa a Vasto sul tema e che ora è condiviso anche dalla maggioranza di Regione Abruzzo. Ora il primo banco di prova sarà la Conferenza dei Servizi Preliminare del prossimo 6 aprile”.

Il commento è del Consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi proponente e firmatario della Mozione. “La costruzione di cavalcavia, gallerie e ponti devasterebbe il nostro territorio – incalza Smargiassi -. Il progetto non darà alcun beneficio a lungo termine, senza contare il conseguente rischio idrogeologico. Il no che abbiamo siglato oggi con l’approvazione di questo documento ce lo chiede il buon senso e ce lo chiedono i cittadini. Conosco la mia città e so che nessuno è favorevole a questo mostro di cemento che andrebbe a deturpare una delle fotografie più belle d’Abruzzo. È inaccettabile che finora non si è mai tenuto conto della volontà dei cittadini che, se potessero esprimersi con un referendum sull’opera, darebbero sicuramente tutti parere negativo. Ed è a quella cittadinanza che oggi ho voluto dare voce. Ringrazio anche i consiglieri regionali che hanno sottoscritto la mia proposta, a dimostrazione di quanto il no a questo mostruosità non abbia colore politico ma rappresenti un atto d’amore verso il nostro territorio”. Conclude Smargiassi.