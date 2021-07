Variante Delta, Testa (Fdi): prevenzione e controlli, ottimo lavoro all’aeroporto d’Abruzzo

Pescara. “E’ quanto mai indispensabile rafforzare i controlli sanitari per frenare la diffusione della variante Delta, così come è stato messo in atto dalla Saga che sta svolgendo un ottimo lavoro di monitoraggio”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, interviene a seguito della nota del CdA di Saga, nella persona del consigliere Daniela Terreri, che ha comunicato come in aeroporto siano stati ulteriormente intensificati i controlli sui passeggeri con l’accertamento di 9 persone risultate positive alla variante delta del coronavirus.

“Obiettivo fondamentale”, sottolinea Testa, “è quello di continuare preservare la sicurezza del nostro scalo aeroportuale e di conseguenza di salvaguardare la nostra regione dalla trasmissione del virus. Questo avviene garantendo non solo la massima attenzione in aeroporto, come ha evidenziato Terreri – attraverso la puntuale attività di vigilanza e di controlli sanitari ma anche con regolari verifiche domiciliari per quei passeggeri che hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario. Ritengo che anche le operazioni di accertamento domiciliare siano una misura imprescindibile onde evitare che i dati del contagio comincino a essere preoccupanti”.

“A questo riguardo”, conclude Testa, “voglio rivolgere un invito ai più giovani affinché assumano la piena consapevolezza dei reali rischi di infezione e per questo mantengano sempre alta la guardia con un comportamento responsabile”.