Massa d’Albe. Vandali in azione ad Alba Fucens, dove sono state imbrattate con delle scritte, realizzate con vernice spray blu, alcune antiche pietre del sito archeologico, che si trovano nei pressi della chiesa di San Pietro in Albe.

L’amara scoperta, sintomo di una totale mancanza di rispetto e di cultura per un luogo in cui si può respirare storia, e in cui ciascuna singola pietra potrebbe raccontare delle innumerevoli genti passate per quella che è una della perle più preziose e apprezzate della Marsica, ha fatto scattare l’immediata denuncia da parte della Direzione Regionale Musei Abruzzo.

“L’altra notte”, spiega la Direzione Regionale Musei Abruzzo, “l’area archeologica di Alba Fucens, a Massa Albe, è stata imbrattata da vandali privi del rispetto che merita il nostro patrimonio culturale. Come sempre, quanto prima”, conslude, “procederemo alla denuncia presso le autorità competenti e rimuoveremo le scritte per ripristinare la bellezza del sito”.